Mann überlässt 88-Jähriger seinen Platz in der ersten Klasse

Manchmal gehen (Weihnachts-)Wünsche eben doch in Erfüllung: Auf einem transatlantischen Flug der Fluglinie Virgin Atlantic von London nach New York hat ein junger Mann seinen Sitz in der ersten Klasse mit einer im Economy-Bereich sitzenden älteren Dame getauscht. Eine Flugbegleiterin teilte die Geschichte der beiden, Jack und Violet, per Facebook und nannte sie ihre «Lieblingspassagiere».