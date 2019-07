Mann tötet Familie – seine Firma arbeitete für Polizei und Justiz

In Affoltern am Albis sind am Donnerstagabend vier Tote in einer Wohnung gefunden worden. Das meldet die Kantonspolizei Zürich. Sie geht davon aus, dass der 53-jährige Ehemann zuerst seine 51-jährige Frau und die Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren tötete und danach sich selber.