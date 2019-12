Mann ersticht Frau auf offener Strasse in Stuttgart

In Stuttgart hat ein Mann am Sonntag auf offener Strasse eine Frau mit dem Messer angegriffen und sie tödlich verletzt. Der mutmassliche Täter sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Bei dem Opfer handelt es sich den Angaben zufolge um eine 77 Jahre alte Frau. Der mutmassliche Tatverdächtige, ein 37-jähriger Deutscher, habe nach derzeitigem Ermittlungsstand in keinem Beziehungsverhältnis zu der getöteten Frau gestanden, teilte die Polizei weiter mit.