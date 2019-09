Mädchen fällt von Pferd und stirbt

Ein Mädchen ist am Mittwochnachmittag in Fulenbach SO auf einem Waldweg von einem Pferd gefallen und hat sich tödliche Verletzungen zugezogen. Der Unfall passiert gemäss ersten Erkenntnissen im Rahmen eines geführten Pferdespaziergangs.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort sei das Mädchen in einem Helikopter der Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen worden, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mit.

Trotz aller ärztlichen Bemühungen verstarb die Primarschülerin im Spital. Zur Klärung des Unfallhergangs und der Umstände wurde eine Untersuchung eingeleitet. Aus Rücksicht auf die Betroffenen machte die Kantonspolizei keine weiteren Angaben zum tragischen Unfall.