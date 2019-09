Haupttäter von Lügde zu langen Haftstrafen und Verwahrung verurteilt

Über zwei Jahrzehnte hinweg hatten die zwei Männer auf einem Campingplatz Kinder sexuell missbraucht – sie wurden nicht gestoppt, obwohl es immer wieder Hinweise gab. Der Missbrauchsfall von Lügde gilt als bisher schwerster Fall von sexueller Gewalt gegen Kinder in der Geschichte Nordrhein-Westfalens: Mehr als 450 Einzeltaten an 34 Mädchen und Jungen waren angeklagt – und das ist nur der Teil, den die Staatsanwaltschaft glaubte, beweisen zu können. Einige Opfer sollen zur Tatzeit noch im Kindergartenalter gewesen sein.

Andreas V. wurden etwa 290 Missbrauchstaten zur Last gelegt. Mario S. hatte sich laut Anklage in rund 160 Fällen an Mädchen und Jungen vergangen – seit 1999 war er dazu immer wieder zu Gast auf dem Campingplatz, aber auch seine Wohnung in Steinheim bei Höxter soll Tatort gewesen sein. Beide Männer filmten ihre Taten, bei beiden stellte die Polizei insgesamt Tausende Bild- und Videodateien sicher, die sexuelle Gewalt gegen Kinder- und Jugendliche zeigen. Am ersten Verhandlungstag hatten die Männer nahezu alle Taten eingeräumt.