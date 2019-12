Kleinflugzeug stürzt in Arosa ab

In Arosa GR ist am Sonntagmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden konnten die zwei Insassen verletzt geborgen werden. Sie wurden mit der Rega ins Kantonsspital Chur gebracht, wie Kapo-Mediensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das Flugzeug stürzte kurz vor 12 Uhr in der Nähe der Bergstation Tschuggen abseits der Skipiste ab. Nach bisherigen Erkenntnissen seien keine Drittpersonen verletzt worden, so Walser.