Junges Paar ertrinkt im Lift

Ein junges Paar ist bei schweren Überschwemmungen in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv in einem Aufzug ertrunken. Die beiden blieben in der unterirdischen Parkgarage eines Wohnhauses im Lift stecken, als sie zu ihrem Auto gelangen wollten. Das berichteten israelische Medien am Sonntag. Der tödliche Unfall ereignete sich demnach am Vortag im ärmeren Süden der Küstenmetropole.