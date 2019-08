Ist in Malibu ein Serientäter unterwegs?

Am 22. Juni 2018 um 4.44 Uhr wird der Chemiker Tristan Beaudette, 35, im Malibu Creek State Park erschossen, vermutlich im Schlaf. Ein Schuss aus nächster Nähe durch die Zeltwand, während seine kleinen Töchter, zwei und vier Jahre alt, neben ihm schlafen. Am Tag zuvor hat er seiner Frau Erica im kalifornischen Irvine noch Frühstück gekocht, ihr viel Glück für die bevorstehende Arztprüfung gewünscht, dann packte er die beiden Töchter mit der Campingausrüstung und Proviant für zwei Tage ins Auto. Sie fuhren nach Malibu, sammelten Muscheln am Strand, bevor sie auf dem Zeltplatz des State Park in den Santa Monica Mountains ihr Zelt aufschlugen.