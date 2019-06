Hunde-Besitzer findet Granate neben Weg

Sofort benachrichtigte er die Polizei. Zudem sorgte er dafür, dass sich niemand mehr dem Blindgänger näherte, bis die Polizei eintraf.

Spezialisten der Armee

Die Kantonspolizei Baselland bestätigte den Fund eines Blindgängers und riegelte den Bereich rund um die Granate grossräumig ab. Am Nachmittag trafen dann Spezialisten der Armee ein, um sich der Sache anzunehmen und das weitere Vorgehen zu besprechen.

Wie Polizeisprecher Paul Steffen sagte, sei der Fundort in unbewohntem Gebiet. Damit gehe vom Blindgänger auch keine Gefahr für weitere Personen aus. Am frühen Abend konnte dann Entwarnung gegeben werden. Wie Steffen erklärte, hätten die Spezialisten die Granate mit Jahrgang 1918 und einem Durchmesser von 7,5 sowie einer Länge von 25 Zentimetern in einem Spezialbehälter mitgenommen. Sie wird nun in Thun entsorgt.

