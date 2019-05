Holland verbietet Hells Angels

Allerdings wird der Club vermutlich Berufung einlegen. Das Verbot gilt nicht nur für die niederländischen Charter des Clubs. Auch die weltweite Organisation darf dem Urteil zufolge nicht mehr in den Niederlanden aktiv sein. Die Vereinigungsfreiheit sei zwar ein Grundrecht, befand das Gericht. Doch sei das Verbot, das zivilrechtlich, nicht strafrechtlich begründet ist, in diesem Fall nötig.

Die Hells Angels seien «eine Gefahr für die öffentliche Ordnung». Ihre Gewalt sei «strukturell», und sie entstamme «der Kultur, die in dem Motorradclub herrscht». Die Richter verweisen unter anderem auf die Belohnungen in Form von Abzeichen, die Mitglieder für Gewalttaten bis hin zu Mord gegen Mitglieder rivalisierender Banden oder Polizisten erhalten. Auch würden inhaftierte Bandenmitglieder regelmässig finanziell unterstützt.

Die Anwälte der Hells Angels argumentierten im Verfahren, dass der Club überwiegend aus «normalen, fleissigen Menschen» bestehe, die «normale Berufe» ausübten. Auch verweist der Club darauf, dass er gar nicht verboten werden könne, weil er zum einen international nicht organisiert sei und in den Ländern die einzelnen Ortsclubs (Charters) unabhängig voneinander bestünden. Dem widersprach das Gericht. Es gebe sehr wohl eine internationale Hells-Angels-Vereinigung, das so genannte «World Meeting», das über alle wesentlichen Aspekte der Bande und der nationalen Charter entscheide. Ausserdem werde überall derselbe Name verwandt und die Mitglieder trügen dieselbe Kleidung.

Verbote sind nur schwer durchzusetzen

Vor rund zehn Jahren war die Staatsanwaltschaft noch mit dem Verbotsantrag vor Gericht gescheitert. Die Niederlande leiden besonders unter der Gewalt und der Kriminalität von Motorradbanden, den sogenannten outlaw motorcycle gangs (OMG). Die Banden sind verwickelt in Schiessereien auf offener Strasse, Mord, Brandstiftungen, Drogenhandel oder Erpressungen.

Seit 2012 gehen die Behörden umfassender dagegen vor. Clubhäuser werden geschlossen, einschlägige Treffen untersagt, gleichzeitig versuchen die Staatsanwaltschaften, Verbote zu erwirken. Das gelang bei den Clubs Satudarah und Bandidos zumindest teilweise. Allerdings ist das Berufungsverfahren bei Satudarah noch nicht abgeschlossen, und bei den Bandidos konnte nur die niederländische Abteilung verboten werden.

Verbote gegen No Surrender und andere Banden sind beantragt oder werden geprüft. In den Niederlanden zeigt sich laut einer Untersuchung der Universität Groningen, die im März veröffentlicht wurde, dass die Verbote nur schwer durchzusetzen sind. Die Justiz bewege sich oft am Rande des gesetzlich Zulässigen, wenn sie einschreite, hiess es. Das Vorgehen der Justiz sei «nicht effizient», sagte ein Wissenschaftler.

Der frühere Anführer des Haarlemer Charter kündigte schon einen Tag vor Verkündigung des Verbots aus dem Gefängnis heraus an, einen neuen Club gründen zu wollen. Er soll MC Hardliners heissen.