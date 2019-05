Hochwasser bedroht Häuser im Mittleren Westen

Im benachbarten Bundesstaat Oklahoma rief der kleine Ort Webbers Falls die Einwohner am Mittwoch über Facebook auf, sich in Sicherheit zu bringen. Dort schwoll der Fluss Arkansas dramatisch an. Zwei lose treibende Lastkähne drohten einen Damm zu beschädigen. Auf Fotos waren Häuser am Flussufer von Webbers Falls zu sehen, unter denen teilweise die Erde weggespült war. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht. Auch Bewohner am Cimarron River mussten evakuiert werden, nachdem sich der Fluss bedrohlich an ihre Häuser genähert hatte, wie das Video (siehe oben) beweist.

Allein am Montag waren im Westen von Texas und im Zentrum Oklahomas mindestens 19 Tornados gezählt worden. Die Behörden in Oklahoma gehen davon aus, dass der Pegel der Flüsse bis am Freitag noch über 1,20 Meter steigen wird.