Heute Rekordtemperaturen, morgen die nächste Kaltfront

Der Sonntag brachte in der Schweiz dank Föhn in den Alpentälern und Südwestwind im Flachland sowie besonders im Jura für die Jahreszeit aussergewöhnlich hohe Temperaturen. Mit 21,2 Grad war es in Delémont am wärmsten, schreibt Meteonews.

In der Höhe haben laut der Mitteilung extrem milde Luftmassen den Alpenraum erreicht. Mit dem Föhn in den Alpentälern und dem Südwestwind im Jura wurden zunehmend auch im Flachland die Luftschichten durchmischt, sodass sich die Luft auch in tieferen Lagen stark erwärmte. Dichte Wolken bedeckten jedoch zeitweise den Himmel, wodurch eine weitere Erwärmung verhindert wurde.