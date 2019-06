Heimreisende brauchen viel Geduld am Gotthard-Südportal

Wer aus dem Süden heimkehrt, hat sich am Samstag vor dem Gotthard-Südportal in Airolo gedulden müssen. Bis zu zweieinhalb Stunden ist man dort im Stau gestanden; kurz nach 19 Uhr sind es immer noch über eine Stunde.

Um 11.30 Uhr vermeldete der Verkehrdienst Viasuisse den ersten Stau, daraufhin wuchs die Stau stetig. Viasuisse rechnete aufgrund von Statistiken, dass sich der Stau bis Mitternacht hartnäckig hält.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - in Höhe Faido Einfahrt gesperrt, Überlastung — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 1. Juni 2019

Wer sich die Wartezeit vor dem Gotthardtunnel ersparen will, kann alternativ über die A13 San Bernardino-Route fahren. Allerdings muss man auch hier abbremsen: Richtung Chur staute sich der Verkehr gegen Abend zwischen Rothenbrunnen und Reichenau. Gefragt war auch das Verladen: Beim Autoverlad Vereina in Sagliains betrug die Wartezeit eine halbe Stunde und beim Lötschberg in Goppenstein ebenfalls.