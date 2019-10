Hagibis fordert über 10 Todesopfer

In Japan sind durch den starken Taifun Hagibis mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als hundert Menschen wurden verletzt, mindestens 15 weitere gelten als vermisst, berichtete der TV-Sender NHK am Sonntag. Der Sender zeigte Luftaufnahmen von überschwemmten Wohngebieten unter anderem in der Provinz Nagano. Mit Militärhelikoptern und Schlauchbooten wurden Menschen aus überschwemmten Häusern in Sicherheit gebracht. Häuser und Autos wurden beschädigt, umgestürzte Bäume blockierten Strassen.