Gleitschirmschüler bei Zug abgestürzt

Am Samstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, wollte ein 30-jähriger Gleitschirmschüler, der zuvor auf dem Zugerberg gestartet war, im Bereich Gimenen in Oberwil bei Zug landen. Als er zum Landeanflug ansetzte, stürzte er mehrere Meter in die Tiefe und schlug hart auf einer Wiese auf.