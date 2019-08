Gleitschirme kollidieren – Glück im Unglück

Die Kollision von zwei Gleitschirmpiloten in Rufi SG ist am Freitagabend glimpflich ausgegangen. Einer landete auf einer Tanne, der andere auf einer Alp. Die Rettungskräfte tappten längere Zeit über das Schicksal der beiden Piloten im Dunkeln.

Ein Bürger hatte kurz vor 19 Uhr der Notrufzentrale der Kantonspolizei St. Gallen gemeldet, dass er in einem Wald im Bereich der Seilbahn Federiwald einen Gleitschirm an einem Baum hängen sehe. Nebst der Polizei wurde sofort auch die Rettungsflugwacht (Rega) alarmiert, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Samstag schreibt. Diese startete einen Suchflug, stellte dabei aber fest, dass lediglich ein Gleitschirm in den Bäumen hing. Menschen waren keine sichtbar.