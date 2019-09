Fünf Tote nach schwerem Unwetter in Spanien

In der Gegend von Redován, einer Ortschaft in der Region Valencia rund 50 Kilometer südwestlich der Stadt Alicante, wurde die Leiche eines Mannes gefunden, wie eine Sprecherin der Rettungsdienste am Freitag mitteilte. Details zu Todesumständen und Identität des Opfers nannte sie nicht.

Zuvor war Zwischen den andalusischen Ortschaften La Jamula und Salazar sei die Leiche eines 36-jährigen Mannes entdeckt worden. Ein Sprecher der Rettungskräfte sagte, zunächst sei das verlassene Auto des Mannes geortet worden und später von einem Helikopter aus die Leiche des bereits vermisst gemeldeten Mannes.

Aus der andalusischen Stadt Almería meldeten Rettungskräfte am Freitagmorgen, dass ein Mann «mittleren Alters» ertrunken sei. Er war demnach in einem Auto unterwegs gewesen und in einem Tunnel von Wassermassen eingeschlossenen worden. Der Tunnel wurde nach Angaben der Stadtverwaltung «innerhalb weniger Minuten von immensen Wassermassen geflutet».

La subdelegada del Gobierno, @InmaLopez14 ha visitado las zonas afectadas por la #gotafria en el municipio de Granada para conocer las incidencias provocadas por la lluvia. Por desgracia, hay que lamentar el fallecimiento de un vecino de Jámula (Baza). DEP. pic.twitter.com/oqpkSIBHd0 — Subdel Gob Granada (@SubdeGobGranada) September 13, 2019

In dem von den Fluten eingeschlossenen Auto hätten insgesamt drei Menschen gesessen, sagte Almerías Bürgermeister Ramón Fernández-Pacheco dem spanischen Radiosender Cadena Ser. Ein Polizist habe zwei von ihnen aus dem Fahrzeug retten können, der dritte Insasse ertrank.

3500 Menschen müssen Häuser verlassen

Bereits am Donnerstag waren die Leichen eines 61-jährigen Manns und seiner 51-jährigen Schwester in ihrem von Wasserfluten fortgerissenen Auto entdeckt worden. Das Unglück ereignete sich im Dorf Caudete in der zentralspanischen Region Kastilien-La Mancha.