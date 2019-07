«Fühlte mich furchtbar»: Nachbar überfuhr Neuseelands «First Cat»

Er habe sich furchtbar gefühlt, weil er wusste, wie wichtig die Katze für Ardern und ihren Partner war, sagte der Nachbar der Nachrichtenseite stuff.co.nz am Mittwoch. Er habe das Paar über den Unfall informiert. Seine Kinder schrieben Ardern demnach eine Beileidskarte und baten sie, ihren Vater nicht ins Gefängnis zu stecken.

Verlor im November 2017 ihre Katze, kurz nachdem sie die Wahl gewonnen hatte: Jacinda Ardern mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres (links) und ihrem Partner Clarke Gayford (rechts). (12. Mai 2019) Bild: Hannah Peters/AP/Keystone

Die als «First Cat» bekannte Katze Paddles hatte im Internet einige Berühmtheit erlangt. Ein Twitter-Konto unter ihrem Namen zählte rund 11'000 Abonnenten. Paddles war polydaktyl, sie hatte pro Pfote eine Extra-Zehe, die wie ein Daumen aussah. Im November 2017 starb sie, kurz nachdem Ardern die Wahl gewonnen hatte. Die Umstände um Paddles Tod wurden damals nicht öffentlich gemacht.

Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu

— The Ghost of Paddles (@FirstCatofNZ) October 21, 2017