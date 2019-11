Frau rettet Koala aus Buschfeuer

Im südaustralischen Bundesstaat New South Wales wüten seit zwei Wochen schwere Buschfeuer. Während mehrere hundert Koalas den Feuern zum Opfer gefallen sind, hatte der Koala namens Lewis Glück.

Lewis' Retter Toni Doherty nahm sich dem 14-jährigen Tier an. Sie gab dem Koala Wasser, wickelte ihn in eine Decke und brachte ihn ins nächstgelegene Spital, wie 20min.ch berichtet. Dort wurden Verletzungen an den Füssen sowie an der Brust und am Bauch festgestellt. Die Verbrennungen sind so schwer, dass er vielleicht nicht mehr in die Wildnis zurückkehren darf.