Flugzeug zerbricht bei Landung in Istanbul und fängt Feuer

Die Boeing 737-800 der türkischen Fluggesellschaft Pegasus mit 177 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern an Bord sei von der Landebahn abgekommen und in Brand geraten. Die aus Izmir kommende Maschine von Pegasus Airlines zerbrach in drei Teile. Fernsehbilder zeigten, dass der vordere Teil der Maschine deutlich abgebrochen ist.

UPDATE: Pegasus Airlines plane carrying 177 passengers breaks into three after landing from Izmir city, no casualties – Turkish Transport Minister Turhan pic.twitter.com/i7KidS0kgX — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 5, 2020

Bei der Landung soll es offenbar stark geregnet haben. Das Flugzeug landete kurz vor 18 Uhr Ortszeit und setzte gemäss Transponderdaten gut 1000 Meter vor Pistenende auf. Die Boeing 737 überschoss die Piste mit rund 110 km/h, rutschte nach links über eine Flughafenstrasse und in die Flughafenbegrenzung, wo die Maschine zerbrach.