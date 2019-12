Firma überrascht Mitarbeiter mit Bonus

Maykrantz erklärt im Video, die Firma habe eines ihrer grossen Ziele erreicht; 1,86 Quadratkilometer Land in Immobilien umzubauen und damit die Anzahl an Immobilien der Firma binnen 14 Jahren zu verdoppeln. Dafür habe man den Angestellten danken wollen. «Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter. Sie machen den Erfolg der Firma aus.»

Mitarbeiter können Schulden bezahlen

Durchschnittlich erhielt jeder Angestellte einen Bonus von 50’000 Dollar. Die Höhe der Boni hing vom Dienstalter der Mitarbeiter ab. Der tiefste Bonus von 100 US-Dollar ging an einen Mitarbeiter, der gerade erst eingestellt worden war, aber noch nicht angefangen hatte. Der höchste Bonus lag bei 270’000 US-Dollar. Insgesamt zahlte die Immobilienfirma ihren Angestellten Boni im Wert von 10 Millionen US-Dollar aus.

«Als ich den Umschlag öffnete, konnte ich es gar nicht glauben», sagt Stephanie Ridgway, Projektassistentin des Unternehmens, zum Nachrichtensender CNN. «Es war unglaublich. Ich stehe immer noch unter Schock. Es wird auf jeden Fall mein Leben verändern.» Die 37-Jährige sagt, sie werde den Grossteil des Bonus für die College-Ausbildung ihrer Kinder verwenden.

Die Emotionen am Abend seien hochgegangen, sagt Maykrantz: «Die Mitarbeiter schrien, weinten, lachten und umarmten sich, es war überwältigend», sagt Maykrantz. Alle hätten eine Schlange gebildet, um die Mitglieder der Geschäftsleitung zu umarmen und sich zu bedanken. «Sie erzählten uns, was sie alles mit dem Geld machen werden. Einige können nun ihre Hypothek oder ihre Kreditkartenschulden abzahlen.»

Die Immobilienfirma ist in acht Bundesstaaten tätig. Insgesamt besitzt und verwaltet St. John Properties Immobilien im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar. Um die aussergewöhnliche Überraschung mit allen Angestellten zu feiern, flog das Unternehmen alle Mitarbeiter ein und bezahlte ihren Hotelaufenthalt.

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoGpic.twitter.com/pdw3zH6DbF

— St. John Properties (@stjohnprop) 9. Dezember 2019