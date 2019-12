Feuersbrunst zu Weihnachten: 245 Häuser in Chile beschädigt

Die heftigen Feuer im Ort an der chilenischen Pazifikküste zerstörten oder beschädigten mindestens 245 Häuser. Dies teilte der Verwaltungschef der Region Valparaíso, Jorge Martínez Durán, am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Hunderte Menschen seien zudem obdachlos geworden. Zuvor war in Berichten von mindestens 150 zerstörten beziehungsweise beschädigten Häusern die Rede gewesen.