Feuer im Basler Bahnhof gelöscht

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, es waren am frühen Morgen jedoch noch Nachlöscharbeiten im Gang. Kurz nach sieben Uhr war die Feuerwehr jedoch bereits daran, ihr Material einzusammeln.

Nach einem Brand auf der Postpasserelle ist der Bahnbetrieb in #BaselSBB eingeschränkt. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen.Infos zur aktuellen Betriebslage unter https://t.co/ae1mpASnCe. — SBB Medienstelle (@sbbnews) September 4, 2019

Der Brand hatte Auswirkungen auf den Bahnbetrieb: Es mussten vorübergehend alle Fahrleitungen ausgeschaltet werden, wie SBB-Mediensprecher Oli Dischoe gegenüber dieser Zeitung erklärte. Die Gleise 1 bis 6 wie auch die Passerelle waren gesperrt. Es musste mit Zugausfällen und Verspätungen gerechnet werden.

Gleise 7 bis 17 können in Basel SBB befahren werden. Wegen der eingeschränkten Kapazität nach dem Brand kommt es aber zu Ausfällen und Verspätungen. https://t.co/ae1mpASnCe. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir die Reisenden um Entschuldigung. — SBB Medienstelle (@sbbnews) September 4, 2019

Die Gleise 7 bis 17 blieben jedoch offen und konnten normal befahren werden. Die Linien S1 und S2 wendeten vorzeitig in Pratteln, der Regionalexpress Basel-Offenbach und die Linie S6 in Basel Badischer Bahnhof. Ab 6.45 Uhr waren wieder alle Gleise in Betrieb. Es kam am Morgen jedoch noch zu Folgeverspätungen.

UPDATE 6.45 Uhr: Nach dem Brand bei der Postpasserelle sind in Basel SBB nun wieder alle Gleise in Betrieb. Es kommt noch zu Folgeverspätungen und vereinzelten Ausfällen. Merci für die Geduld und gute Fahrt! — SBB Medienstelle (@sbbnews) September 4, 2019

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es wird ermittelt. Die Behörden suchen Personen, die sachdienliche Hinweise geben können.