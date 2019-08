EuroAirport wegen herrenloser Koffer evakuiert

Der Basler Euro-Airport ist kurz vor Dienstagmittag geräumt worden, wie «20 Minuten» berichtet. «Ich kam um etwa 11.30 Uhr beim Flughafen an und wollte reingehen. In diesem Moment wurden alle Türen verriegelt und mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Wir wissen nicht, was los ist», erzählt eine Augenzeugin.