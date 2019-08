«Es sah für die Ermittler wie eine funktionsfähige Rohrbombe aus»

Das Gedränge war in diesem Jahr nicht gar so gross wie im Vorjahr, als die Street Parade die Millionengrenze knackte. Laut Stadtpolizei waren daher auch keine Lenkungsmassnahmen nötig. 2018 mussten wegen des Ansturms immer wieder Wege gesperrt werden.

Vier Schwerverletzte

Auch Schutz und Rettung der Stadt Zürich hatte einiges zu tun: 654 Personen landeten auf dem Sanitätsposten. Das sind rund zehn Prozent weniger als im Vorjahr, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Vier Personen wurden mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert.

Es handelte sich um Stichverletzungen, Verdacht auf Hals- und Wirbelverletzungen sowie zwei Schädel-Hirn-Traumen wegen Stürzen oder Auseinandersetzungen. Insgesamt wurden 59 Patientinnen oder Patienten zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht

Erheblich zugenommen gegenüber dem Vorjahr hätten die Behandlungen wegen zu hohem Alkohol- und Drogenkonsum: die Zahl erhöhte sich von 277 im letzten Jahr auf 314. Sechs Personen erlitten Knochenbrüche, 58 Mal wurden Prellungen oder Stauchungen behandelt, 243 mal Schnittverletzungen. Auch Schutz und Rettung lieferte einige Personen in Ausnüchterungsstellen ein, nämlich 95.

Street Parade im Wetterglück

Die Veranstalter zeigten sich «super zufrieden und auch megafroh über das Wetter», wie Mediensprecher Stefan Epli sagte. Denn es war warm aber nicht zu heiss.

Bis kurz vor dem Warm-up um 13 Uhr hingen noch dunkle Wolken über Zürich und es regnete teilweise in Strömen, so dass der Aufbau etwas in Verzug und schwieriger war als in anderen Jahren, wie Epli sagte. Doch pünktlich zum Beginn der Street Parade blieb es trocken und ab dem Nachmittag zeigte sich sogar ab und zu die Sonne.

Die 28 Love-Mobiles rollten bis 22.30 Uhr über die 2 Kilometer lange Umzugsroute vom Utoquai im Zürcher Seefeld bis zum Hafendamm Enge. Auf den Bühnen spielt die Musik bis gegen 24 Uhr, anschliessend wird in Clubs und anderen Locations noch weiter gefeiert.

Best of Street Parade 2019: So tanzte Zürich: