Erdbeben der Stärke 6,6 erschüttert Philippinen

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat den Süden der Philippinen erschüttert. Das Beben traf am Dienstag die Insel Mindanao, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Die Gefahr eines Tsunamis bestehe nicht, hiess es weiter.

Students & teachers from diff. schools in Region 10 run toward an open space after a mag. 6.4 #earthquake jolted some areas in Mindanao Tuesday. They were participants to the Reg'l Schools Press Conference held at Don Restituto Baol Central School in Gingoog City. ???? Nef Luczon pic.twitter.com/PdvsAR3ppo

— Phil News Agency (@pnagovph) October 29, 2019