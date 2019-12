Ein Toter und 25 Verletzte bei Explosion in Sachsen-Anhalt

Bei einer Explosion in einem Haus im Bundesland Sachsen-Anhalt wurde am Freitag ein Mensch getötet. Mindestens 25 Menschen seien zudem verletzt worden, mehrere davon schwer, sagte ein Polizeisprecher.

Demnach wurde die Leiche in der Wohnung in Blankenburg gefunden, in der sich vermutlich auch die Explosion ereignete. Näheres zu Geschlecht und Identität des Todesopfers stand noch nicht fest – auch nicht, ob die Explosion womöglich absichtlich ausgelöst wurde.