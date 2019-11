Dutzende Soldaten bei Angriff auf Militärstützpunkt in Mali getötet

Bei einem Überfall mutmasslicher Islamisten auf einen Armee-Stützpunkt im Süden Malis sind mindestens 53 Soldaten und ein Zivilist ums Leben gekommen. Das teilte ein Regierungssprecher am Samstag mit.

Zudem gebe es materielle Schäden, teilte die malische Armee am Samstag im Online-Netzwerk Facebook mit. Rund 20 Menschen überlebten demnach. Die Lage in Indelimane sei mittlerweile unter Kontrolle, erklärte die Armee auf Facebook.

Zum Angriff bekannte sich am Samstag die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). In einer in Onlinenetzwerken zirkulierenden Erklärung hiess es, «Soldaten des Kalifats» hätten den Stützpunkt angegriffen.

Die malische Regierung verurteilte den Vorfall als «Terrorangriff» und erklärte, in die betroffene Region sei Verstärkung geschickt worden, «um das Gebiet zu sichern und die Angreifer zu verfolgen».

Franzose getötet

Frankreichs Präsidentenpalast meldete am Samstagabend ausserdem den Tod eines französischen Soldaten. Der Mann sei am Samstag mit einem gepanzerten Fahrzeug unterwegs gewesen, als er von einer Sprengfalle getötet worden sei. Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe «Barkhane» gegen islamistische Terroristen.