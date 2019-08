«Du schläfst, isst, blickst auf den Ozean»

Dass die Tour auch eine Tortur ist, zeigt ein Bild von Skipper Herrmanns «Seglerhänden» – Schrumpelhaut mit aufgerissenen Blasen.

Tag 8: In der Zeit verloren

«Auf See verliert man wirklich das Zeitgefühl und kann die Tage nicht trennen. Du schläfst, isst, siehst auf den Ozean», schreibt Greta.

Day 8. 42° 25’ N 39° 27’ W. At sea you really loose sense of time and you can’t separate the days. You sleep, eat, look at the ocean. pic.twitter.com/ftLK8HpgU8 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 21, 2019

Ihre Bilder und Kommentare werden von der Weltöffentlichkeit verfolgt und lösen sofort kontroverse Diskussionen aus: «Zeitverschwendung» und «Lehrer warten auf dich», heisst es von der einen Seite, «wir sind alle im selben Boot» und «du könntest die Menschheit vor dem Aussterben retten», tönt es von der anderen.

Derweil outet sich Skipper Herrmann als «grosser Greta-Fan». Dies erzählt er während eines TV-Interviews mit dem ARD-Morgenmagazin. Thunberg halte sich hervorragend und sei vor allem nicht seekrank, verrät er weiter.

Tag 7: Halbzeit, Fan und ein Tippspiel

Greta steht am Bug der Jacht und lächelt in die Kamera. Dazu schreibt sie, dass sie bei angenehmen Bedingungen auf halbem Weg über dem Atlantik sei.

Day 7. About halfway across the Atlantic Ocean. Very pleasant conditions. pic.twitter.com/1uRo2eomOg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 20, 2019

Es ist der 20. August 2019. Greta erinnert an den Beginn ihres Protestes, der vor einem Jahr vor dem Reichstag in Stockholm begonnen hatte, und verbreitet die Durchhalteparole: «Und wir werden so lange weitermachen wie nötig. »

1 year ago I started school striking for the climate outside the Swedish parliament, simply because something had to be done. Since then I have continued every Friday alongside millions of others. And we will go on for as long as it takes. #FridaysForFuture#SchoolStrike4climatepic.twitter.com/egpP5UjpHn — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 20, 2019

Wann wird die Malizi II in New York City ankommen? Die Besatzung ist sich uneinig, wie ein Bild von Herrmann preisgibt. Sie lancierte ein Spiel namens «Navigators Trophy» – mit Tipps zur Ankunftszeit. Co-Skipper Pierre Casiraghi, der Sohn von Prinzessin Caroline von Monaco, schätzt, dass New York am 26. August um 12 Uhr erreicht wird; Filmemacher Nathan Grossmann glaubt, zwei Tage und fünf Stunden später Festland betreten zu können.

Daily life on board. Drawing and playing games. Like the Navigators Trophy: When will the Malizia II arrive in NYC? What do you think? Write in the comments. #unitebehindthescience#myoceanchallenge#fridaysforfuture#teammalizia#aracewemustwinpic.twitter.com/Ct6tcvRh8g — boris herrmann (@borisherrmann) August 20, 2019

Tag 6: Gruppenbild mit Mädchen und Achterbahn II

Strahlender Sonnenschein und gute Stimmung an Bord: Greta postet ein Gruppenbild.

Day 6. Sunshine sailing north of the Azores! pic.twitter.com/Ao4zJp4wEy — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 19, 2019

Herrmann zeigt Bilder von seinem Co-Skipper Casiraghi an Deck der Maliza. «Manche sagen, es sei wie eine Achterbahnfahrt, andere nennen es schlicht ‹Surfin' to the USA›», schrieb Herrmann dazu.

Tag 5: Mondsurfen, Sonntagsessen und Kniebeugen

Greta postet ihre genaue Position. Demnach befindet sie sich mitten im Ozean, Höhe Nordspanien und der Inselgruppe der Azoren. Zu ihrem Bild schreibt sie: «Ein sonniger Tag mit angenehmen Winden.»

Day 5. Pos 42° 55‘ N 022° 12‘ W. A sunny day with nice winds.@borisherrmannpic.twitter.com/ZWVd3OwHF3 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 18, 2019

Etwas ausführlicher berichtet Skipper Herrmann. Man bereite sich auf ein schönes Sonntagsessen vor. Letzte Nacht habe man 24 Knoten unter dem hellen Mond gesurft. Das Team schlafe gut und habe sich auf diesen besonderen Lebensstil des Achterbahncampings eingestellt. «Zähne putzen, Kniebeugen und Musik spielen und den ganzen Tag mit Pierre plaudern», tweetet Herrmann.

Sunday: getting ready for a nice Sunday meal. Last night we still did 24 knots surfing under the bright moon. Team sleeping well & tuning into this special lifestyle of rollercoaster camping. Teeth brushing, squats & music playing ???????? and chat all day with Pierre.@GretaThunbergpic.twitter.com/LlD5TrMZYC — boris herrmann (@borisherrmann) August 18, 2019

Tag 4: Achterbahn I

Die Klimaaktivistin schreibt: «Gut gegessen und geschlafen und bislang nicht seekrank. Das Leben auf der Malizia II ist wie Camping in einer Achterbahn!»

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ WEating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 17, 2019

Tag 3: Es ist Freitag und die Beatles

Der Schulstreik fürs Klima macht auch auf hoher See nicht Pause. Greta lässt sich mit ihrem Plakat «Skolstrejk för Klimatet» ablichten. In diesen 52 Wochen sei sie zur wahrscheinlich einflussreichsten Jugendikone seit den Beatles geworden, schreibt der Spiegel.