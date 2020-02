«Die spektakulärste Straftat in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg»

Vor fast drei Jahren erregte ein spektakulärer Diebstahl in Berlin weltweit Aufsehen: Den Tätern gelang es Ende März 2017, eine hundert Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Bode-Museum zu stehlen. Der Materialwert der grossformatigen «Big Maple Leaf» lag damals bei 3,75 Millionen Euro, die Münze ist seither verschwunden. Am Donnerstag will das Berliner Landgericht sein Urteil im Prozess gegen vier Angeklagte verkünden.