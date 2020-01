Der Meisterdieb mit den Schraubenziehern

Für seine Einbruchstouren brauchte Dragan D. nur zwei Schraubenzieher. Damit wuchtete er Balkontüren oder Fenster von Ein- und Mehrfamilienhäusern auf. Was Dragan D. an Bargeld, Schmuck und anderen leicht zu transportierenden Wertsachen fand, stopfte er in einen kleinen Rucksack. Der Mann kam meist in der Dämmerung oder nachts, war schnell wieder weg – und er führte die Ermittler jahrelang an der Nase herum.