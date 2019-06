Bund warnt vor heftigen Gewittern

Nach einem heissen Mittwoch kommt es bereits in der Nacht auf Donnerstag zu einem Temperatursturz, wie 20min. berichtet. Wie Cédric Sütterlin von MeteoNews sagt, treten vor allem in den westlichen Regionen wie der Romandie, die Regionen Freiburg und Bern ab 16 Uhr Gewitter und Regenschauer auf. Der Bund hat für die Westschweiz die Gefahrenstufe 3 rausgegeben. Es kann zu teils heftigen Gewittern kommen. In der Zentral- und Ostschweiz sollte es aber weiterhin trocken bleiben.