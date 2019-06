Brennende Masten: Stromausfall in 4400 Haushalten

In den Zürcher Oberländer Gemeinden Bäretswil, Adetwsil und Hinwil ist am Donnerstagabend in rund 4400 Haushalten der Strom ausgefallen. Grund dafür waren zwei Brände. Die Störung dauerte von zirka 17.30 bis 19.30 Uhr, wie EKZ-Sprecherin Annette Hirschberg auf Anfrage sagt.