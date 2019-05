Bestattungsinstitut gibt Frühbucherrabatt

«Planen Sie mit uns Ihre letzte Reise»: So wirbt das Bestattungsinstitut Bestattungsplaner.ch. Bei der Firma aus Horw kann man Bestattungen online buchen. Nun hat sie sich zu einer aussergewöhnlichen Werbeaktion entschieden.

Vergangenen Samstag verteilten vier Flight-Attendants mit Engelsflügeln am Rücken in der Stadt Luzern Flyer mit der Aufschrift: «Jetzt 10% Frühbucher-Rabatt». Zusätzlich lief in den VBL-Bussen und in den Postautos ein Werbespot mit den vier Engeln.

Die Werbung wird von der Luzerner Werbeagentur Rocket.ch betreut, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Mit der Werbung wolle man Jung und Alt ansprechen, sagte Mathias Schürmann von der zuständigen Werbeagentur Rocket.ch gegenüber der «Luzerner Zeitung».