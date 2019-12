Berichte über Schüsse in Berlin

Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins sind am Montagmittag Schüsse gefallen. Die Polizei geht davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft vorausging.

Nach Aussagen von Zeugen sollen in dem Café an der Kreuzung Schüsse gefallen sein. Die Polizei-Pressestelle bestätigte das zunächst nicht. Auf Twitter schrieb die Polizei Berlin, dass der Einsatz im Bereich der Friedrichstrasse stattfindet. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben.