Behörden verbreiten Video von riskantem Sprung in den Rhein

Die Szene kursiert am Montag in den sozialen Medien. Ein junger Mann nimmt mitten auf einer Strasse in Basel Anlauf. Dann sprintet er los. Über die Tramschienen, über das Trottoir, vorbei an Passanten und Pendlern. Er steuert auf das gemauerte Geländer des Rheins zu. Dort setzt er zum Sprung in den Rhein an. Dabei überspringt er zwei Mauervorsprünge und den Steg der Schiffsanlegestelle.