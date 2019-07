Behörden beschlagnahmen in Basel 600 Kilo Kokain

Strafverfolgunsbehörden auf der ganzen Welt schlossen sich zusammen und stellten über eine Tonne Kokain sicher. Auch in der Schweiz gelang ein grosser Fund. Rund 600 Kilogram konnten im Mai beschlagnahmt werden. Dies schreibt das Fedpol auf Twitter.

600 kg cocaine seized and three persons arrested in Basel, Switzerland.???????? ????????????? We are proud to have contributed to this great #success of international police cooperation! @Europol@DEAHQhttps://t.co/CFFVo693gI

— fedpol (@fedpolCH) 25. Juli 2019