Auf dieser Jacht segelt Greta Thunberg über den Atlantik

Dafür bietet die Jacht keinen Komfort. Unter Deck ist wenig Platz. Bei höheren Geschwindigkeiten kann es dort ohrenbetäubend laut werden, bei Sturm auch ruppig. Thunberg wird es nicht leicht haben, in den zwei engen Rohrkojen Schlaf zu finden. Kabinen gibt es keine.

Auch auf andere Annehmlichkeit des Alltags muss die 16-Jährige verzichten: Duschen oder sanitäre Anlagen sucht man auf der Jacht vergeblich. Die Kleider werden zwei Wochen nicht gewechselt, das Geschäft wird in einem kleinen Kübel an Deck erledigt. Privatsphäre? Fehlanzeige. Zudem gibt es keine Klimaanlage oder Heizung, keine Küche und keinen Kühlschrank. Gegessen wird Gefriergetrocknetes und Vakuumverpacktes.

"I might feel a bit sea sick and it's not going to be comfortable"Climate change activist Greta Thunberg will spend two weeks travelling across the North Atlantic on a boat to attend a crucial climate change conference in New York[tap to expand] https://t.co/e9XrVVjBhNpic.twitter.com/NMxVM9abSV

