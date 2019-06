Angela Merkel erleidet zweiten Zitteranfall

Nur neun Tage nach ihrem Aufsehen erregenden Schwächeanfall bei einem Staatsempfang hat Angela Merkel die gleichen Problem erneut gehabt. Die deutsche Bundeskanzlerin fing bei der Überreichung der Ernennungsurkunde an die neue Justizministerin Christine Lambrecht im Schloss Bellevue plötzlich an, am ganzen Körper zu zittern.