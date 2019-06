Angeklagter im Missbrauchsfall Lügde legt Geständnis ab

V. schloss in seinem Geständnis nur eine kleine Anzahl der Vorwürfe aus. S. gestand alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen bis auf eine. Er äusserte sich auch vor Gericht: «In der Justizvollzugsanstalt wurde mir klar, was ich da angerichtet habe, nachdem ich die Anklageschrift mehrfach gelesen habe. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich das natürlich machen.» Mit seinem Geständnis wolle er den Opfern weiteres Leid ersparen.

Pünktlich um 9 Uhr hatte die Richterin Anke Grudda im Saal 165 die Verhandlung gegen die drei Angeklagten Andreas V., Mario S. und Heiko V. unter den Augen von 18 Nebenklägeranwälten, 30 Journalisten sowie 30 Zuschauern eröffnet.

Grudda, die in Detmold bereits einen der letzten grossen NS-Prozesse der Nachkriegszeit gegen einen früheren Auschwitz-Aufseher geleitet hat, warnte zum Prozessauftakt vor einer Vorverurteilung der Angeklagten. «Es ist zweifelsohne abscheulich, es ist erschreckend, was da passiert sein soll. Das alles macht fassungslos. Aber in diesem Gerichtssaal gilt die Unschuldsvermutung auch für die drei Angeklagten», sagte sie. Es würden in diesem Verfahren nicht die Behördenfehler, sondern die individuelle Schuld der Angeklagten verhandelt.

Anklageschrift über 100 Seiten

In den Anklagen, die aus Gründen des Opferschutzes unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen wurden und zusammen 100 Seiten lang sind, werden dem 56-jährigen Dauercamper Andreas V. und dem 34-jährigen Gelegenheitsarbeiter Mario S. aus Steinheim insgesamt mehr als 450 Einzeltaten sexueller Gewalt gegen 33 Kinder zwischen vier und 13 Jahren vorgeworfen.

Der dritte Angeklagte, der 49-jährige Feuerwehrmann Heiko V. aus Stade in Niedersachsen, soll in mindestens vier Fällen den sexuellen Missbrauch von Andreas V. via Livechat verfolgt und in zwei Fällen zuvor ausdrücklich zu sexueller Gewalt an Mädchen aufgefordert haben. In seiner Wohnung fanden die Ermittler mehr als 42'000 kinderpornografische Bilder und Videos.

Der Verteidiger von Mario S., Jürgen Bogner, hatte im Vorfeld angekündigt, dass sein Mandant sich voraussichtlich zur Sache einlassen werde. Dieser war im Gerichtssaal der einzige Angeklagte, der sein Gesicht zeigte. Die beiden anderen, Andreas V. und Heiko V., versteckten sich hinter Aktenordnern.