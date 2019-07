Aktivisten blockierten Eingänge von Credit Suisse und UBS

Vor dem Haupteingang der CS am Zürcher Paradeplatz waren rund siebzig Aktivisten und Aktivistinnen vor Ort. Sie hatten sich teilweise aneinander und an die Türen gekettet. Dazu skandierten sie lautstark ihre Parolen. «Landwirtschaft statt Marktwirtschaft», «Compost Capitalism» («Kapitalismus auf den Kompost») oder «Fossil Banks too big to stay» war auf den mitgeführten Transparenten zu lesen.

Die Polizei begann gegen 9.30 Uhr mit der Räumung des Haupteingangs. Die Aktivisten leisteten passiv Widerstand und mussten weggetragen werden. Rund zwei Dutzend Personen wurden vorläufig festgenommen, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Viele der Aktivisten stammen aus dem Ausland. Geplant war, die Aktion 48 Stunden weiter zu führen. Dies soll in diversen Grossstädten Europas geschehen. Aufgrund der Demonstration konnten am Paradeplatz einige Tramlinien nicht verkehren. Betroffen waren die Linien 2, 6, 7 und 13.

Video: Klimaprotest vor der Credit Suisse