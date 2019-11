Airbus A220 der Swiss wegen Ölleck ausgefallen

Das Video zeigt die Funktionsweise eines Flugzeugtriebwerks, mit der Schubumkehr ab 0:55. Video: Youtube/geckoneun

Das Problem habe noch am selben Abend in Madrid behoben werden können, und das Flugzeug flog später ohne Passagiere nach Zürich zurück. Gemäss Flightradar24 startete die Maschine um 21:05 und kam um 23:01 in Zürich an.

Die Reisenden mussten zum grössten Teil in Madrid übernachten, wie ein Betroffener berichtet. Nur knapp zehn Passagiere konnten mit Lufthansa über Frankfurt noch am späten Sonntagabend nach Zürich weiterreisen. Die restlichen wurden offenbar auf Flüge am Montag umgebucht und kamen teilweise mit über 18 Stunden Verspätung in Zürich an. Geplant war die Ankunft von LX2027 am Sonntag um 17:35 Uhr, einige Passagiere waren aber erst am Montagmittag in Zürich zurück.

Triebwerkspanne noch nicht geklärt

Beim Airbus A220 steht derzeit noch nicht fest, was die Ursache der Triebwerksprobleme der letzten Monate ist. Zuletzt haben Hersteller Airbus Canada und die kanadische Flugsicherheitsbehörde Ende Oktober eine noch immer gültige Handlungsanweisung herausgegeben.