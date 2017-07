Zug rast in Barcelona gegen Prellbock

Bei einem Zugunglück im spanischen Barcelona sind nach neuen Angaben mindestens 40 Menschen verletzt worden. Darunter war ein Schwerverletzter, wie die Rettungskräfte am Freitag mitteilten. Zuvor schwankte die Zahl der Verletzten in verschiedenen Berichten zwischen 18 und 48. Der Unfall ereignete sich am Morgen im Zentrum der Hauptstadt Kataloniens.

Der Unfall ereignete sich gegen 07.15 Uhr, als der aus Sant Vicenç de Calders kommende Vorortzug bei der Einfahrt im Fern- und Regionalbahnhof Estación de Francia (Französischer Bahnhof) gegen einen Prellbock fuhr, wie die nationale Bahngesellschaft Renfe erklärte. Der Zug war um 06.00 Uhr morgens in der Provinz Tarragona etwa 70 Kilometer südwestlich von Barcelona gestartet. Endstation war die Estación de Francia.

Viele Passagiere standen

Weil der Zug überfüllt war, standen offenbar viele Passagiere zum Zeitpunkt des Unglücks, was die Zahl der Verletzten erhöhte. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Auf Amateurvideos war der vordere Teil des Zuges zu sehen, der auf einer Länge von etwa zwei Metern völlig eingedrückt war. Zur Klärung der Unglücksursache leitete Renfe Ermittlungen ein.

Die Strassen rund um den Bahnhof waren laut dem Radiosender Cadena Ser gesperrt, um Rettungswagen einen schnellen Zugang zur Unfallstelle zu ermöglichen. Einige Verletzte wurden direkt vor Ort versorgt, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war.

(woz/SDA)