Wegen Handy zu Tode geprügelt: Vorerst keine Strafe für Haupttäter

Tödliche Faustschläge bringen einen 19-Jährigen für 3,5 Jahre hinter Gitter: Er hatte letzten Sommer am Basler Rheinbord einem Mann einmal geschlagen. Zum 29-jährigen Haupttäter wird erst ein Gutachten eingeholt und dann geurteilt.

Die fatale Begegnung trug sich in der Nacht vom 27. auf 28. Juli am sehr belebten Kleinbasler Rheinufer bei der Kaserne zu. Der heute 29-jährige in Basel geborene Slowene verdächtigte einen 41-jährigen Portugiesen, der kurz neben ihm gesessen war, ihm das Mobiltelefon gestohlen zu haben. Als er ihn in der Nähe wieder traf, schlug er zu.