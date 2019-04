Warum löschen aus der Luft keine Option war

«Wieso sehen wir keine Helikopter», fragten Journalisten, als die Menschen weltweit den Grossbrand der Pariser Notre-Dame am Fernseher mitverfolgten. Möglicherweise seien keine Helikopter in der Nähe stationiert, oder über der Innenstadt herrsche Flugverbot, lauteten Antworten der Reporter. Viele wunderten sich, weshalb die Pariser Feuerwehr so machtlos schien. Mehr als neun Stunden kämpfte sie nach eigenen Angaben gegen die Flammen, bis sie den Brand unter Kontrolle bringen konnte. Jetzt sagen Experten, die Feuerwehr verdiene Lob für ihre Bemühungen.