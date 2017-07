Unwetter sorgte für Überschwemmungen in Luzern

Starke Regengüsse am Samstagabend zwischen 22.15 und 23.15 Uhr sorgten in den Kantonen Luzern und Zug für Überschwemmungen, wie Leserreporter berichteten. Die Strassen in der Stadt Luzern seien überflutet gewesen, meldete ein Leser. Das Musicfestival Blueballs würde wortwörtlich ins Wasser fallen, schrieb eine Leserin. «Land unter in Luzern» lautete ein anderer Kommentar.

Polizei und Feuerwehr hätten 50 Einsätze in der Stadt Luzern und Umgebung gehabt, erklärte die Luzerner Kantonspolizei gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet Es hätte stark gewindet, geblitzt und gedonnert. Die meisten Einsätze seien wegen der grossen Wassermassen gewesen.

Auch die Kantone Zug und Zürich betroffen

Auch aus den Kantonen Zug und Zürich wurden Bilder übermittelt worden, die zeigten, wie heftig das Gewitter war.

Bereits in den letzten Tagen und Wochen haben mehrere starke Gewitter für Sachschäden in Teilen der Schweiz gesorgt.

(fal)