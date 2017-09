Triebwerk zerfetzt – A380 muss in Kanada notlanden

Über Grönland hat Flug AF66 der Air France einen schweren Triebwerkschaden erlitten. Die Passagiermaschine hat darauf im Osten Kanadas notlanden müssen. Eines der vier Triebwerke des Riesen-Airbus A380 sei «ernsthaft beschädigt» gewesen, teilte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Samstagabend in der französischen Hauptstadt mit.

Die Flugroute führte über den Nordatlantik, über der Insel Grönland ist es zur Beschädigung gekommen. Bild: Screenshot flightradar24.com/Google

Die Maschine war auf dem Weg von Paris nach Los Angeles, als über Grönland das Triebwerkproblem aufgetreten sei, sagte der Sprecher. Der Flug 066 sei dann umgeleitet worden und die Maschine am späten Nachmittag ohne weitere Probleme auf dem Militärflughafen von Goose Bay im Osten Kanadas gelandet.

[Breaking] Air France #AF66 operated by an Airbus A380 diverted to Goose Bay after engine #4 blown up over Greenland! (pic: Brand Martin) pic.twitter.com/ssHvzpToEc