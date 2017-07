«Täter riss Messer aus Verpackung und griff an»

Der Messer-Angreifer von Hamburg war nach Behördenangaben ein abgelehnter Asylbewerber und hätte demnächst ausreisen sollen. Der Täter sei ausreisepflichtig gewesen und habe sich im Ausreiseverfahren befunden, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote am Samstag. Es drängt sich die Frage auf, warum der Mann das Land nicht längst verlassen hat.

Er habe gegen seinen negativen Asylbescheid keine Rechtsmittel eingelegt und auch bei der Organisation von Passersatzpapieren mitgewirkt. Noch am Freitag habe er sich bei der Ausländerbehörde erkundigt, ob seine Passersatzpapiere eingetroffen seien.

Eine «fast vorbildhafte Person»

«Es war damit zu rechnen, dass diese Papiere demnächst eintreffen würden», sagte Grote. Das Verfahren hätte jedoch nicht beschleunigt werden können. Es habe einen positiven Verlauf gehabt, der leider nicht mehr zum Abschluss gekommen sei. Der 26-Jährige sei auch willens gewesen auszureisen. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer sagte, der Mann sei in dieser Hinsicht eine «fast vorbildhafte Person» gewesen.

Der Hamburger Innenstaatsrat Bernd Krösser erklärte, der mutmassliche Angreifer sei 2015 nach Deutschland eingereist. Zuvor habe er Stationen in anderen europäischen Ländern gehabt: in Norwegen, Schweden und Spanien.

Über Norwegen sei der Mann im März 2015 nach Deutschland gekommen, zunächst nach Dortmund. Von dort aus sei er im klassischen Asylverteilungsverfahren nach Hamburg weitergeleitet worden. Hier sei er im gleichen Monat eingetroffen und habe schliesslich im Mai 2015 einen Asylantrag gestellt.

Antrag Ende 2016 abgelehnt

Nach Angaben der Hamburger Sicherheitsbehörden wurde der Mann in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren und gehört der Volksgruppe der Palästinenser an. Bei seiner Einreise hatte er demnach keine Ausweispapiere bei sich, aber eine Geburtsurkunde. An seiner Identität habe es wegen dieser Urkunde keine Zweifel gegeben, sagte Krösser.

Im November oder Dezember 2016 habe das zuständige Bundesamt den Asylantrag des Mannes abgelehnt. «Seitdem läuft im Grunde genommen das Ausreiseverfahren, das wegen der notwendigen Passersatzpapierbeschaffung bisher nicht abgeschlossen werden konnte.»

Wohl psychisch labil

Der Angreifer hatte am Freitag in Hamburg unvermittelt auf Menschen eingestochen. Ein 50-Jähriger starb, weitere wurden verletzt. «Wir gehen im Moment von einem psychisch zumindest labilen Einzeltäter aus», fuhr der Innensenator bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Polizei und Staatsanwaltschaft fort. Es gebe aber auch eine Bezugnahme auf religiöse, islamistische Beweggründe. Daher bestehe eine «Gemengelage», bei der noch nicht klar sei, was den 26-Jährigen zu seiner Tat bewogen habe. Der Mann könnte möglicherweise auch spontan gehandelt haben. «Der Täter hatte den Supermarkt verlassen, hatte einen Bus bestiegen, diesen aber gleich wieder verlassen. Wieder im Edeka riss er ein 20 Zentimeter langes Messer aus einer Verpackung und griff ohne Verwarnung einen 50 Jahre alten Mann an», zitierte bild.de die Leiterin der Hamburger Sonderkommission. Dabei handelte es sich um das Todesopfer.

Der Ruf nach der Aufklärung

Grote zeigte sich «erschüttert und entsetzt» von der «erbärmlichen, verachtenswerten» Bluttat und sprach den Angehörigen und Betroffenen sein Mitgefühl aus. Zugleich dankte er den Hamburger Bürgern, die dabei halfen, den Angreifer zu stoppen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte, sie trauere um das Todesopfer der «grausamen Attacke». Den Verletzten wünschte sie rasche Genesung. «Die Gewalttat muss und wird aufgeklärt werden», versprach die Kanzlerin. Sie stehe in ständigem Kontakt mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), erklärte Merkel.

De Maizière sprach ebenfalls von einer «schrecklichen Attacke» und übermittelte den Betroffenen sein Mitgefühl. Es sei nun «wichtig, die Hintergründe der Tat so schnell wie möglich zu analysieren».

