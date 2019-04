Sie prellte mit einem Millionen-Märchen die High Society

Pullover zum Überziehen: H&M. Brille: Celine. Als in Woche zwei zum dritten Mal ein Verhandlungstag mit erheblicher Verspätung beginnt, weil sich die 28-Jährige weigert, in der ihr zur Verfügung stehenden Kleidung den Gerichtssaal zu betreten, wird Richterin Diane Kiesel unwirsch: «Das ist keine Modenschau!», belehrt sie die Angeklagte. Sorokin beginnt daraufhin zu weinen.

Ob die Tränen echt sind? Wer weiss das schon bei einer Frau, die es als Hochstaplerin zu einiger Berühmtheit gebracht hat. In New York trat Sorokin als Erbin Anna Delvey aus Deutschland auf. Mit ihrem Märchen von einem angeblichen Millionenvermögen erschlich sich die falsche Anna das Vertrauen von Luxushotels, Banken und Freunden. Manche waren wohlhabend, andere nicht - von allen «lieh» sich Delvey Geld. Zurückblieb ein gewaltiger Schuldenberg.

Das New York Magazine und die Vanity Fair haben jeweils grosse Geschichten über Sorokin veröffentlicht (letztere geschrieben von einem mutmasslichen Opfer Sorokins). Netflix will ihre Geschichte verfilmen, das Drehbuch soll Shonda Rhimes schreiben - von ihr stammen Erfolgsserien wie Grey's Anatomy und Scandal. Die Geschichte der Anna Delvey geht also weiter. Die von Anna Sorokin findet am Donnerstag vor dem New York State Supreme Court ihr vorläufiges Ende. Dort musste sich die 28-Jährige wegen schweren Diebstahls und der Erschleichung von Dienstleistungen verantworten - in den meisten Anklagepunkten befindet die Jury sie für schuldig.

Ein angeblicher Millionen-Trust-Fund

Es ist wohl auch die Chuzpe, mit der Sorokin vorging, die ihre kriminelle Karriere zum attraktiven Unterhaltungsstoff macht. So mietete sie sich über Monate im noblen «11 Howard» in Soho ein, wo die Nacht in einem Zimmer der mittleren Kategorie 400 Dollar kostet. Ihre Geburtstagsparty liess sie von einer PR-Firma planen. Freunde lud sie zu einem Luxustrip nach Marokko ein - Unterkunft mit eigenem Butler inklusive. Ihr ausschweifendes Leben bezahlte sie entweder gar nicht oder mit Geld, das ihr nicht gehörte. Vor Gericht ging es um insgesamt 275 000 Dollar.

Ganze zehn Monate dauerte es, bis Anna Delveys Scharade in New York aufflog. Das mag auch daran liegen, dass diese Stadt der Superlative besonders anfällig ist für grandiose Geschichten. Die lieferte die junge Frau mit den langen rotbraunen Haaren und dem angeblichen 60-Millionen-Euro-Trust-Fund. Sie sei in New York, um eine Kunststiftung zu gründen, erzählte Anna ihren Bekannten in der Party- und Künstlerszene. Angeschlossen sein sollte ein exklusiver Privatclub. Das Konzept: Hippe Galerie meets Soho House. 22 Millionen Dollar wollte sie der Anklage zufolge für dieses Projekt von verschiedenen Kreditinstituten.