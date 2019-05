Scientology-Schiff steht wegen Masern unter Quarantäne

In einer Videoansprache erklärte die Chefin der Gesundheitsbehörde von St. Lucia, Dr. Merlene Fredericks-James, dass es allen Passagieren verboten worden sei, das Schiff zu verlassen. Seit Montag gilt die Quarantäneverordnung. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Behörden den Namen des Schiffs nicht nennen wollen.

Victor Theodore, ein Mitglied der Küstenwache, sagte dem Sender NBC News, dass es sich um die Freewinds handele. Er identifizierte sie als das gleiche Schiff, das Scientology auf seiner Website nennt. Der Website Marine Traffic zufolge, auf der sich der internationale Schiffsverkehr nachverfolgen lässt, lag die Freewinds am Donnerstagmittag vertäut im Hafen von Castries, der Hauptstadt St. Lucias.

«Besinnungstage» auf dem Meer

Das etwa 134 Meter lange Schiff hat nach Angaben von Scientology seinen Heimathafen in Curaçao, einem weiteren Karibik-Inselstaat. Seit 1988 soll das Schiff in Betrieb sein. Hohen Scientology-Mitgliedern bietet es der Internetseite der Sekte zufolge «religiöse Besinnungstage» in der Karibik. Für das Mitglied bedeute die Teilnahme an der Karibikfahrt «die bedeutendste spirituelle Errungenschaft seines Lebens und die volle Erfahrung seiner Unsterblichkeit», schreibt die Sekte. Auch US-Schauspieler Tom Cruise, ein führendes Sektenmitglied, war bereits mehrfach Gast auf der Freewinds. 2004 soll er dort auch seinen Geburtstag gefeiert haben.

Wie NBC News berichtet, soll das Schiff die Insel noch am Donnerstag verlassen. Den Behörden zufolge, so der Sender, könne es daran nicht gehindert werden.

In offiziellen Stellungnahmen wird Scientology in US-Medien damit zitiert, dass es es keinerlei Empfehlungen für oder gegen Masern-Schutzimpfungen gäbe. Einige bekannte Scientologen, darunter die Schauspielerinnen Jenna Elfman und Kirstie Alley, sprachen sich in den sozialen Medien aber bereits stark gegen Impfungen aus. Die Schiffsreisenden forderten allerdings rund 100 Impfdosen gegen die Masern an, die ihnen die Behörden von St. Lucia kostenlos zur Verfügung stellen wollten.